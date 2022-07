Les chevaux de la Garde républicaine de retour sur la chaîne des Puys cet été

Le chef Edouard et le gendarme Rachel montent respectivement Bandit et Viens-tu, deux chevaux de la garde républicaine détachés cet été dans le Puy-de-Dôme.

Ils sont de retour pour une troisième année consécutive. Six chevaux de la garde républicaine vont patrouiller sur la chaîne des Puys jusqu'au 29 août. Ils sont montés par deux gardes républicains et quatre gendarmes du Puy-de-Dôme. Leurs missions : veiller au respect de l'environnement, faire de la prévention et dissuader les voleurs de passer à l'action sur les parkings par exemple.

"Grâce au cheval, le contact passe mieux. Les touristes sont tout de suite attirés par l'animal,. Ils ont envie de le caresser, ils posent des questions. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ?" explique le chef Edouard, garde républicain, détaché en Auvergne pour le mois d'août. L'animal, imposant, a aussi un côté dissuasif.

"Le cheval est impressionnant, donc ça permet de maintenir les gens à distance, affirme le général Éric Marchal, commandant de la gendarmerie en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme. En même temps, il a ce capital sympathie qui donne envie d'aller vers lui. Au final, c'est ce que nous recherchons. On préfère que les gens s'adressent à nous quand un randonneur se blesse ou disparaît par exemple. Et en même temps, qu'ils se souviennent que le gendarme est détenteur d'une autorité, qu'il représente l'État."

L'année dernière, il n'y a eu aucun vol dans les voitures garées sur les sites touristiques surveillés par les gendarmes. 230 PV ont été dressés en 2021, majoritairement pour des stationnements irréguliers.

Des chevaux parisiens qui doivent se réadapter

Autre avantage du cheval : il permet d'accéder à de nombreux endroits inaccessibles autrement détaille le gendarme Rachel, détaché du peloton autoroutier de Thiers cet été : "Le cheval ne pollue pas et en plus il est tout-terrain donc on peut passer sur des chemins caillouteux, dans des cours d'eau."

Pourtant, les animaux ont besoin d'un petit temps d'adaptation en arrivant en Auvergne. "Ce sont des chevaux parisiens, qui sont habitués aux bus, à la circulation, aux travaux, détaille le chef Edouard. Quand ils se retrouvent au vert, qu'ils croisent des vaches, des ânes, des brebis, ça peut devenir compliqué !"

Les pompiers également mobilisés

Les gendarmes ne sont pas les seuls à patrouiller à travers la chaîne des puys cet été. Deux pompiers, spécialisés dans les secours en milieux périlleux, sont prépositionnés à la caserne d'Orcines. Ils permettent aux pompiers d'agir plus rapidement, mais aussi d'évaluer plus finement les besoins pour secourir une victime, par exemple, s'il y a besoin ou non d'hélitreuillage.