Les chiffres de la délinquance 2018 dans les Bouches du Rhône dévoilés par le Préfet de Police

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône a annoncé les chiffres de la délinquance pour 2018. Forte augmentation des atteintes aux personnes, violences crapuleuses ou non, mais baisse historique de la mortalité routière sur les routes du département.

le Préfet de Police des Bouches du Rhône dévoile les chiffres de la délinquance pour 2018, en présence des chefs de service de police et gendarmerie

Marseille, France

Si les atteintes aux biens sont stables (vols, cambriolages, dégradations) +0,1%, on constate une forte augmentation des atteintes aux personnes et à l'intégrité physique (violences crapuleuses ou non): +10,7% , contre 6,2% au niveau national. Mais les mises sous écrou ont elles augmenté de 15%, ce qui selon Olivier De Mazières, Préfet de Police des Bouches du Rhône "dément un laxisme de la réponse judiciaire".

Baisse historique du nombre de morts sur les routes du département

En matière de sécurité routière, les résultats sont "exceptionnellement bons" selon le Préfet de Police: 23 tués de moins qu'en 2017, et 608 blessés de moins. Pour la première fois le nombre de tués sur les routes des Bouches du Rhône passe sous la barre des 100 tués (99) avec cependant une augmentation des accidents de 2 roues, "ce sera notre ligne d'action majeure en 2019" précise Olivier De Mazières.

La lutte contre les stupéfiants: "la mère de toutes les batailles"

Mais c'est la lutte contre les stupéfiants qui reste la "la mère de toutes les batailles" a insisté Le préfet de Police des Bouches du Rhône. 801 affaires traitées et 68 réseaux de distribution ont été démantelés sur l'année dans les Bouches-du-Rhône, contre 50 en 2017. 1110 personnes mises en cause, et 727 armes saisies (kalachnikov, armes à feu, armes blanches). Des trafics de stupéfiants souvent à l'origine des règlements de compte. 23 morts en 2018, contre 14 en 2017.

19 étrangers radicalisés reconduits à la frontière l'an dernier

Le préfet de Police a également insisté sur la lutte contre la radicalisation via la mise en place des Cellules municipales d'échanges sur la radicalisation (CMER), qui regroupent élus, acteurs sociaux et représentants des forces de l'ordre. 12 ont déjà été installées dans le département, 10 autres sont prévues, notamment une à Marseille dans le 3e arrondissement. 19 étrangers radicalisés ont été reconduits à la frontière (contre 7 en 2017).