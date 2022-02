Cambriolages, armes, stupéfiants... Les chiffres de la délinquance en Corse en 2021

Les chiffres de la délinquance en Corse sont disponibles pour l'année 2021. Ces statistiques sont établies à l'échelle du département mais quelques tendances générales s'observent sur l'ensemble de l'île.

Plus de saisies de stupéfiants

Les saisies de stupéfiants sont en hausse sur l'ensemble de la Corse. En Corse-du-Sud, les autorités ont saisi 108 kg d'herbe et de résine de cannabis en plus par rapport à 2020. En Haute-Corse, c'est 36 kg.

Des saisies d'armes en hausse

Au total, 1105 armes ont été saisies sur l'île en 2021, ce qui fait 268 armes de plus qu'en 2020. Cette augmentation ne veut toutefois pas forcément dire que davantage d'armes circulent. Pour la Haute-Corse par exemple, l'augmentation s'explique en partie par l'activité des services de police et de gendarmerie. "À chaque interpellation en matière de stupéfiant, on saisit des armes à feu, explique Arnaud Viornery, le procureur de la République de Bastia. Et désormais dans les affaires de violences intrafamiliales, on saisit systématiquement les armes à feu, que ce soit des armes détenues régulièrement ou non".

Moins de cambriolages

Les cambriolages sont en baisse sur toute l'île. En Corse-du-Sud, ils ont baissé de 28%. En Haute-Corse, de 19%.

Un nombre d'accidents similaire à 2019

Le nombre d'accidents de la route est en hausse par rapport à 2020, année de confinements et donc de réduction de la circulation. En 2021, 29 personnes ont perdu la vie sur les routes de Corse, contre 30 en 2019.