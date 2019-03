Les chiffres de la délinquance en Ile de France : explosion des agressions sexuelles

Si le nombre des homicides et des braquages est globalement en baisse, le nombre des agressions sexuelles explose littéralement. A Paris, ce sont les cambriolages, qui sont en forte hausse et partout, moins de vols crapuleux, mais plus de violence gratuite

Île-de-France, France

Dans les principales tendances à retenir dans les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur, concernant la délinquance en Ile de France, la première chose à noter, c'est le nombre explosif des agressions sexuelles : une hausse de 25 % en l'espace d'un an, à Paris et dans les Hauts de Seine où l'on compte une augmentation de 90 % sur cinq ans. Des chiffres qui sont probablement liées à la libération de la parole et à une meilleure prise en charge des victimes.

Augmentation des violences "gratuites"

Si les vols avec violences, les vols crapuleux, ont tendance à diminuer un peu partout, en revanche, les violences sans vols, les violences "gratuites", ont, elles, sensiblement augmenté. C'est le cas des rixes entre jeunes, notamment dans le Val d'Oise, également des rixes intra-familiales.

Les cambriolages en baisse, sauf à Paris

Si, dans l'ensemble des départements franciliens, les cambriolages affichent une légère baisse, en revanche, à Paris, leur nombre a nettement augmenté en 2018. Pour Frédéric Dupuch, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, on note "_une véritable aspiration de la délinquance vers Paris_" avec notamment une augmentation des vols à la tire et 45% d'étrangers mis en cause dans des délits.

Dans les Hauts de Seine, attention aux grosses cylindrées

Dans les Hauts de Seine, ce sont les voitures, qui sont la cible préférée des délinquants. Même si les chiffres sont en baisse, depuis trois ans, ce sont encore 2 282 véhicules qui ont été volés en 2018 ( 83 de moins que l'année précédente).

Attention aux vols par fausse qualité

En Essonne et dans les Yvelines, notamment, les vols par fausse qualité sont en augmentation. Ce sont les vols par ruse, les faux policiers, les faux plombiers. Les voleurs s'en prennent de préférence à des personnes âgées, à qui ils font croire qu'ils sont policiers et qu'ils viennent pour une enquête. Dans ce cas, il faut bien vérifier la carte du "faux policier", ne pas hésiter à appeler le commissariat pour vérifier et appeler les voisins pour ne pas rester seul.

Seine Saint Denis : moins d'homicides mais plus de tentatives

Contrairement aux autres départements d'Ile de France, les vols à main armé ont encore augmenté en Seine Saint Denis. Le département enregistre moins d'homicides que les années précédentes, mais un nombre plus élevé de tentatives d'homicides.