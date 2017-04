Les chiffres du chômage ne sont pas bons en Pays de Savoie

Le chômage est en hausse en France et en Pays de Savoie. On compte 710 chômeurs de plus sur les deux départements savoyards en mars par rapport au mois de février.

Pour le mois de mars le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, a augmenté en France. On compte 43 mille 700 chômeurs de plus en mars, par rapport au mois précédent. Cela représente une hausse d'un 1,3%, selon le ministère du Travail. Et la tendance et la même en Pays de Savoie.

500 chômeurs de plus en Haute-Savoie

Le chômage grippe en Haute-Savoie. On compte 500 demandeurs d’emploi en plus en mars qu’en février, soit une hausse d’un 1,3 %. Le nombre de personnes sans aucune activité est de 37 560 en Haute-Savoie. Par contre, il diminue de 1,1 % sur un an.

210 chômeurs de plus en Savoie

En Savoie aussi, il augmente de 1, 1% au mois de mars par rapport à février. Cela fait 210 personnes de plus sans aucune activée. Il y a 19 950 chômeurs dans le département. Sur un an, il diminue de 0,2 %sur un an.

En Auvergne-Rhône-Alpes,ce nombre augmente même de 2,3 % sur un mois.