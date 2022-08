Les cigales ne chantent pratiquement plus dans le Gard à cause des fortes chaleurs

Mais où sont passées les cigales dans le Gard ? On ne les entend presque plus en ce début du mois d'août. Symbole du Sud de la France, l'insecte (male) ne fait pratiquement plus vibrer les deux cymbales qu'il possède dans l'abdomen. "On a constaté que les cigales méditerranéennes ne chantent pratiquement plus l'après-midi quand le mercure dépasse 36 degrés à l'ombre, _il fait trop chaud pour elles_" affirme Serge Zaka, agroclimatologue à Montpellier. L'autre explication, c'est que le printemps a été très doux.

"Les cigales chantent en moyenne quatre à six semaines. Et cette année, comme leurs œufs ont éclos très tôt, leurs chants s'arrêtent actuellement" précise Serge Zaka

Plusieurs études ont été menées sur les cigales. Et le constat est le même. "Chaque degré gagné dans l'atmosphère, c'est trois à six jours de chant plutôt. Du coup, le cycle des cigales se décale" conclut Serge Zaka. À ce rythme, elles pourraient chanter dès le mois de mai d'ici la fin du siècle.