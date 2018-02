Charente-Maritime, France

Vous les avez peut-être croisées sur les bords des routes, sur des pylônes électriques, des perchoirs ou dans des arbres, les cigognes sont de retour en Charente-maritime depuis la mi-décembre.

L'an passé, la Ligue pour la protection des oiseaux a recensé dans le département 515 couples nicheurs qui ont permis l' envol de 804 cigogneaux . Ces oiseaux majestueux viennent ainsi, chaque année, se reproduire principalement dans les zones de marais.

Vol de cigognes - LPO

C'est à St-Jean d'Angle au sud de Rochefort, face au marais de Brouage, à la ferme de Bourg, que se trouve la plus importante colonie du département. Elle compte pas moins de 30 nids.

Le gros des troupes va arriver!

Les premières cigognes ont déjà pris possession des trois peupliers et des nichoirs qui leurs sont réservés, mais le gros des troupes est encore à venir. Les dernières n'arriveront que fin mai, et les premiers petits s'envoleront début juin.

Les cigognes © Radio France - Catherine Berchadsky

Nicolas Gendre, spécialiste des cigognes à la LPO de Rochefort, est intarissable sur le sujet. Les cigognes restent de plus en plus longtemps en France et viennent plus tôt sur les sites de reproduction, dès le 15 décembre. "On a environ 80 individus qui restent depuis trois-quatre ans tout l' hiver" se réjouit Nicolas Gendre. Et les températures négatives ne vont pas les faire fuir : "elles peuvent rester une semaine sans manger, ça ne les effraie pas."