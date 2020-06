Les cinq militants de Génération Identitaire relaxés en appel pour l'occupation de la mosquée de Poitiers

Les cinq militants de Génération Identitaire poursuivis pour l'envahissement de la mosquée de Poitiers en 2012 ont été relaxés ce vendredi des faits d'incitation à la haine raciale et de dégradations commises sur les lieux par la cour d'appel de Poitiers.

En décembre 2017, en première instance, les cinq prévenus avaient été condamnés à un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. Condamnation annulée donc. Un camouflet pour la communauté musulmane de Poitiers et son imam Boubaker El-Hadj Amor.

"C'est une victoire et un soulagement. Nous avons été victimes d'un harcèlement de la part de la justice avec un contrôle judiciaire strict digne des plus grands voyous" a réagi Damien Rieu, ancien porte-parole du groupuscule, qui faisait partie des militants poursuivis.