Les Clayes-sous-Bois : un couple suspecté d'avoir maltraité des enfants et des animaux

En intervenant sur une affaire de violences conjugales, les policiers ont découvert mercredi quatre enfants délaissés et six animaux amaigris.

Une fois de plus, la police a été appelée parce que le couple de ce quartier des Clayes-sous-Bois est en train de se battre. Lorsque les fonctionnaires sont entrés l'appartement ils ont rencontré quatre enfants "qui n'ont pas souvent eu l'attention de leur parents" selon une source proche de l'enquête. A l'intérieur du domicile, il y avait également six animaux maltraités : quatre chiens et deux chats "très maigres et qui n'avaient rien à manger et rien à boire".

Pas la première fois

Le bébé et les enfants âgés de 5, 6 et 15 ans ont été placés en foyer. L'enquête des services sociaux qui était en cours a été accélérée après cette dernière intervention de la police. Quant aux animaux, ils ont été transférés dans différentes SPA du secteur. Le couple, âgé de 34 et 35 ans, ont été remis en liberté et font l'objet d'une enquête pour maltraitance sur les enfants et seront entendus prochainement pour s'expliquer sur le traitement des animaux.

Cet homme et cette femme n'ont pas de casier judiciaire mais ils sont connus pour des faits de violences conjugales sous emprise de l'alcool.