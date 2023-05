Les clients d'un hôtel de luxe de Gordes évacués suite à un début d'incendie

Plus de peur que de mal pour les clients de l'Hôtel Les Bories à Gordes, l'un des fleurons de l'hôtellerie de luxe en Vaucluse. Un feu s'est déclaré vers une heure du matin dans un local technique de l'établissement, utilisé comme laverie. La direction de l'hôtel et les pompiers ont décidé d'évacuer en pleine nuit, les 58 clients présents au moment du sinistre. Aucun blessé n'est à déplorer. Tous les clients ont pu regagner leurs chambres vers 3h, une fois les lieux entièrement sécurisés par la vingtaine de pompiers sur place. Trois casernes ont été mobilisées : Gordes, Cavaillon et Apt.

ⓘ Publicité