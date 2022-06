Les clients d’un supermarché confinés à cause d’un incendie à Bagnols

Un impressionnant feu de végétaux composé de résineux et d'une végétation à Bagnols-sur-Cèze a mobilisé les sapeurs-pompiers du Gard ce samedi à partir de midi. Un important détachement de véhicules feu forêt, feu urbain, avec l'appui d'un hélicoptère bombardier d'eau du SDIS 30 qui à réalisé 15 larguages et de l'avion de reconnaissance, a permis de limiter la propagation du sinistre à deux hectares, malgré un vent important de Sud dans une zone d'activité commerciale et d'habitations. Il n'y a pas eu de blessé à déplorer.

La Police Nationale et Municipale présente sur les lieux a évacué une résidence et confiné les occupants d'un supermarché, et à également sécurisé le site le temps de l'intervention.