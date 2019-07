Les cloches de deux chapelles volées à Ginasservis

C'est un vol peu commun qui a eu lieu à Ginasservis dans le Haut-Var. Dans la nuit de jeudi à vendredi deux cloches ont été volées. Celle de la chapelle de Saint Damase et des Pénitents. Le maire a porté plainte auprès de la Gendarmerie de Rians et lance un appel à témoins.

Ginasservis, France

Les cloches ne sonnent plus à Ginasservis dans le Haut-Var. Et pour cause, elles ont disparu dans la nuit de jeudi à vendredi. Un vol qui laisse un trou béant sur les toits de la chapelle de Saint Damasse et sur celle des Pénitents.

Le maire lance un appel à témoins

Le maire de Ginasservi, Hervé Philibert a du mal à y croire : "Je suis complètement écœuré. Jamais j'aurai imaginé qu'un tel acte puisse se passer. Pourquoi voler des cloches? C'est pas le prix du bronze qui fait qu'elles puissent être voler. Ce sont des cloches qui ont de la valeur. Si la cloche des Pénitents a l'âge de la chapelle, elle est du XIIe siècle. C'est une cloche qui a une grosse valeur. Je lance un appel s'il y a des reventes qui se font sur internet ou sur le marché noir."

Les cloches pèsent au moins 150 kilos

Pour le maire du village ce sont des professionnels qui ont agi : "La chapelle de Saint Damasse se situe au dessus du village donc facilement accessible par un sentier et un peu isolée. Avec une échelle, je pense, on peut monter et décrocher la cloche. En revanche _celle des Pénitents est en plein milieu du village_, dans le cimetière Le portail n'a pas été fracturé. Ils sont sans doute passé par le petit portillon et ont grimpé sans même casser une seule tuile. Ils sont repartis en portant cette cloche. _On ne comprends pas comment ils ont réalisé ce vol."_Le maire lance donc un appel à témoins. Si vous avez aperçu quelque chose vous pouvez contacter la gendarmerie de Rians.

La cloche de la chapelle des Pénitents avant de disparaître - Le maire Hervé Philibert

La chapelle des Pénitents après la disparition de sa cloche - Le maire Hervé Philibert