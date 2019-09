Les clôtures d'un champ volées alors qu'il y avait des vaches à l’intérieur !

Brest, France

Drôle de surprise pour les propriétaires de la ferme bio de Traon Bihan, à Brest. Le matériel de clôture d'une des pâtures du Vern a été volé, alors que des vaches se trouvaient dans le champ.

"Vous avez pensé 5 minutes aux bêtes laissées en divagation à deux doigts de la 4 voies ?"

Les fils électrifiés ont été coupés au couteau et au briquet, et les piquets ont également été volés. "Au delà du préjudice financier, vous avez pensé 5 minutes aux bêtes laissées en divagation à deux doigts de la 4 voies ou pas très loin du tramway, demandent les propriétaires sur leur page Facebook. Et s'il y avait eu un accident ??? Quel irrespect ! Quelle irresponsabilité !"

"Perdu 1h30 à chercher les vaches"

Ils poursuivent : "Quand tu essaies de maintenir, non sans mal, une agriculture saine et durable en ville, que tu acceptes les aléas et difficultés mais alors les actes gratuits, ce n'est pas possible...."

Les animaux ont finalement été récupérés, mais la colère des éleveurs reste vive : "Perdu 1h30 à chercher les vaches, pas pu fabriquer... Bref, pourri la journée, s'il y en a qui ont que ça à foutre.... Comment on peut être aussi malveillant ?? "

Une plainte a été déposée.