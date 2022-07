Les comités communaux des feux de forêts sur le terrain pour sensibiliser et signaler les départs d'incendies

Leur mission : arpenter le territoire d'une commune et observer le moindre détail qui peut laisser penser à un départ de feu. Les comités communaux des feux de forêts ont lancé leur saison de patrouilles pour cet été dans l'Hérault. Au total, 1200 bénévoles, répartis sur 40 communes, traquent le moindre incendie.

Ce dimanche 3 juillet, nous accompagnons Philippe Cabrol, le président de l'association départementale des comités communaux des feux de forêts, et Aurore, une bénévole, sur la commune de Villeveyrac. "Moins on perdra de temps à signaler un départ de feu, mieux ce sera pour arrêter sa propagation", résume Aurore.

À peine arrivés sur leur point d'observation, en hauteur, Philippe remarque de la fumée grisâtre dans le ciel. © Radio France - Bastien Thomas

Sept jours sur sept, à Villeveyrac, des binômes de bénévoles arpentent les routes pour faire de la prévention et signaler les anomalies aux pompiers. Et à peine arrivé sur un point d'observation, où l'on a une vue panoramique sur tout le massif de la Gardiole, Philippe remarque de la fumée à l'horizon. "Au niveau de la commune de Montagnac, on voit cette fumée grisâtre. À mon avis, ça doit commencer à être un beau chantier comme on dit par chez nous", note-t-il.

Dès l'observation faite, "on prévient nos collègues de Montagnac pour leur indiquer qu'on a vu ces fumées pour lancer une enquête sur les raisons de ce feu. Et puis on prévient ensuite les pompiers pour qu'ils puissent intervenir rapidement", explique-t-il encore. "Notre mission, c'est de préserver nos massifs forestiers", précise Philippe Cabrol.

Risque élevé cet été

Les pompiers de l'Hérault l'ont déjà fait savoir, "l'été sera difficile", disait le colonel Jérôme Bonnafoux il y a plusieurs semaines. "L'état de sécheresse est très sévère parce qu'il n'a pas plu cet hiver. On le voit bien avec la végétation à côté de nous. L'herbe est jaunie, les arbres sont très secs et les derniers feux ont même brulés les vignes qui sont irriguées. Ce qui montre bien l'état de sécheresse du sol", explique Aurore. "La moindre étincelle peut faire partir un feu", termine-t-elle.

"Merci de faire attention à nos massifs, ils sont sensibles. Ce serait un peu bête si demain tout nos massifs sont brûlés et que l'on ne puisse plus entendre le chant des cigales", termine Philippe. Le président de l'association départementale des comités communaux des feux de forêts fait aussi savoir que des bénévoles sont recherchés pour aider à assurer les patrouilles tout l'été.

Au loin, on observe une trainée grisâtre. Ce sont les fumées vues par Philippe Cabrol, président de l'association des comités communaux des feux de forêts de l'Hérault. © Radio France - Bastien Thomas

Beaucoup de prévention

L'autre mission des comités communaux des feux de forêts, c'est la prévention. "On sensibilise les touristes et les randonneurs que l'on croise des risques de feux de forêts sur le massif", dit-il. "Et on va aussi voir dans les vignes s'il n'y a pas d'agriculteurs pour leur rappeler qu'une simple étincelle peut être fatale dans ces conditions", rajoute Aurore pour conclure.

Dans l'Hérault, les comités communaux des feux de forêts patrouilleront jusqu'au 19 septembre. De 12h30 à 19h, tous les jours de la semaine, à Villeveyrac. Pour les autres communes, ce sera seulement les week-ends.