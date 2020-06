Les commémorations officielles du 18 juin vont- elles se dérouler comme prévu jeudi à l'Ile de Sein ? Selon Aurélien Adam, directeur de cabinet de la préfecture du Finistère, il est envisagé de délocaliser sur le continent les commémorations prévues jeudi, pour des questions de logistique. Notamment le nombre de bateaux en cette période de Covid.

" Le souhait d'organiser des commémorations marquantes"

" La préfecture maritime et la préfecture du Finistère souhaitent organiser des commémorations marquantes pour ce 80 ème anniversaire de l'appel du général Charles De Gaulle. Or, plusieurs parlementaires et personnalités veulent faire le déplacement. Il y a peu de bateaux pour assurer les traversées dans de bonnes conditions sanitaires. Nous avons déjà mobilisé une vedette SNSM. Pour des questions de logistique, nous envisageons de délocaliser la cérémonie sur le continent. Aucune décision n'est prise, mais en tout cas, je démens les affirmations de Gilles Pennelle du Rassemblement National qui affirme que nous annulons les cérémonies en raison de la venue de Marine Le Pen. " précise Aurélien Adam.

Les pêcheurs de l'Ile de Sein avaient pris la mer pour rejoindre Londres

Le 24 juin 1940, quelques jours après l'appel du 18 juin 1940, 128 marins avaient pris la mer depuis l'île de Sein. La plupart était pêcheur. Certains avaient tout juste 16 ans. Pourtant, il n'y avait que quatre récepteurs radio à l'Ile de Sein en 1940 et personne n'avait entendu l'appel en direct ! A l'époque, l'île comptait 1300 habitants environs.

"L’Île de Sein est donc le quart de la France !"

Le 6 juillet 1940, le général De Gaulle réunit les premiers français qui ont répondu à l'appel pour combattre l'Allemagne nazie. Il leur demande un à un d'où ils viennent. Et lorsque plusieurs répondent " De l'île de Sein mon général", De Gaulle se serait exclamé : " l"île de Sein est donc le quart de la France!"