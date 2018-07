Saint-Étienne, France

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau va faire des annonces, jeudi 12 juin dans la matinée. En tous cas il avait répété sur France Bleu Saint-Étienne Loire qu'il n'y aurait pas d'écran géant ou de fan zone. Alors que va t-il annoncer ? A-t-il changé d'avis ?

Un écran toujours espéré place Jean-Jaurès par les commerçants

Du côté des commerçants de la place Jean-Jaurès, ils espèrent un écran géant serait installé sur la célèbre place stéphanoise, la place Jean-Jaurès : "On ne sait pas encore comment ça va se passer, on attend que la marie reviennent vers nous. Dans tous les cas on aimerait installer des écrans un peu plus grand" avoue Fabien qui gère le café Jean-Jaurès.

Jean-Édouard patron du café Les Artistes et président de l'association des commerçants de la place Jean Jaurès "_rêve d'un écran géan_t". Il sait néanmoins que le dispositif de sécurité, si leur demande était accepté, serait assez lourd. Mais il y croit, "on se tient prêt, s'il y a un écran géant nos fournisseurs sont réactifs donc on peut être prêt assez rapidement" conclut -il.

Une fan zone dans un lieu clos serait plus sécuritaire pour le préfet de la Loire

Le préfet de la Loire, Évence Richard est persuadé que d'autres maires de la Loire vont décider de mettre en place des fans zones. "Pour l'instant Saint-Étienne n'est pas favorable à une fan zone, mais cela peut changer. Pour ma part je pense que les fans zones dans des endroits clos sont plus sécuritaires, que des écrans dans des bars ou en ville".