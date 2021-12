Les commerçants du marché de Noël d'Amiens victimes de vols

Il n'y a pas que le père Noël qui remplit sa hotte avant Noël, il y a aussi les voleurs qui remplissent bien leurs poches. Dans les magasins, le phénomène est bien connu. Le mois de décembre est propice aux vols à l'étalage. Les grands centres commerciaux sont les plus touchés mais ils ne sont pas les seuls. Sur le marché de Noël d'Amiens, les mains baladeuses ne sont pas rares surtout les week-ends avec le monde.

"Dimanche dernier par exemple, des parents qui profitent de la queue pour envoyer leurs enfants piquer mes tableaux" ;"Trois vols en huit jours, à chaque fois la même technique, les produit situés sur les côtés de mon chalet volés" ; "J'en ai même pris un en flagrant délit. Je lui ai dit où sont passés mes colliers. Il m'a assuré qu'il ne savait pas. Je lui ai assuré que s'ils ne réapparaissaient pas, j'alertais la police qui était en train de passer", témoignent ces commerçants.

Garder l'œil en permanence sur les produits

Ils constatent que les vols se produisent surtout le week-end, lorsque les allées du marché sont pleines. "On est coincé dans notre chalet, en plus, souvent on est avec des clients. On ne peut pas se permettre de sortir pour courir derrière les voleurs", explique Marie-Laure qui vend des tableaux.

Sur le marché, les commerçants victimes de vols ont tous leurs stratégies pour éviter au maximum les vols. Tous expliquent garder un œil en permanence sur les produits exposés à l'avant du chalet. "Je ne tourne jamais le dos" explique une vendeuse. Une autre ajoute que "tous les colliers exposés sont scotchés". "Et puis quand je dois m'absenter pour aller chercher à boire et à manger, je demande aux vendeurs des chalets à côté de surveiller le mien", explique Céline qui propose des produits cosmétiques bio.

Un numéro pour les commerçants

Du côté de la mairie, on appelle les commerçants à signaler le moindre problème. "On a renforcé la sécurité sur le marché, explique Hubert De Jenlis, adjoint à la mairie d'Amiens, en charge de la tranquillité. On a une équipe de la police qui patrouille en permanence la semaine. C'est même quatre le week-end. Nous avons également des caméras de vidéosurveillance. Et il y a un numéro pour les commerçants et les passants en cas de problème. C'est le 03 22 22 25 50. Ils nous appellent et nous nous sommes en capacité d'intervenir avec la police présente sur place."

En revanche peu de chiffres sur l'ampleur du phénomène, la plupart des commerçants ne portent pas plainte au moindre vol. Les sommes en jeu ne dépassent que rarement quelques dizaines d'euros.