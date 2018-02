Théâtre du Châtelet ; Place du Châtelet ; Paris

Impossible de ne pas voir ces immenses bâches publicitaires qui recouvrent les façades du théâtre du Châtelet, actuellement en travaux. Mais depuis l'installation des échafaudages, les commerçants accusent une sérieuse baisse d'activité. Insérés dans l'enceinte du théâtre, tout en ayant pignon sur rue, ils ont crée une association il y a quelques mois afin de mener une action en justice. L'audience doit avoir lieu ce mardi après-midi en référé, au tribunal administratif de Paris.

Les commerçants demandent la suppression de l'échafaudage, car depuis le début du chantier, en septembre 2017, ils n'ont jamais vu un seul ouvrier travailler sur la façade et soupçonnent la structure de ne servir que de support publicitaire.

Ils se disent d'autant plus amers qu'ils n'ont jamais pu faire part de leurs griefs auprès de la mairie de Paris, propriétaire du théâtre et à l'origine de la convention passée avec JC Decaux. Bien que sollicitées à plusieurs reprises, ni Anne Hidalgo, ni Olivia Polski, adjointe en charge du commerce, ne leur ont répondu, regrettent-ils.

Cette convention doit rapporter 2, 7 millions d'euros et financer une partie des travaux.

Les commerçants accusent une perte de -30 à -40% de chiffre d'affaire

Depuis le début des travaux, en septembre 2017, qu'ils soient bistrotiers, restaurateurs, marchands de souvenir ou fleuristes, tous accusent une perte de leur chiffre d'affaire de plus d'un 1/3. L'un d'eux se dit même en faillite et n'a d'autre choix que de vendre. Mais son commerce a perdu 1/4 de sa valeur à cause des travaux, dit-il.

Dans l'angle place du Châtelet/quai de la Mégisserie, le bistrot "Bords de Seine" fait lui aussi grise mine : le gérant est inquiet, car sa salle au premier étage est toujours vide, désormais. Et pour cause : les fenêtres qui donnent habituellement sur la Seine et la Conciergerie sont condamnées et offrent désormais une vue sur les structures métalliques des échafaudages et sur la bâche.

A l'intérieur du bistrot Bords de Seine, les salons du 1er étage ne donnent plus sur la Seine mais sur une bâche blanche © Radio France - Nathalie Doménégo