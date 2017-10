Les commerçants et les riverains de Bagnols sur Cèze exaspérés par les nuisances des jeunes

La colère est à son comble contre les scooters et les motos qui circulent à grande vitesse dans les rues piétonnes, et contre les attroupements devant les deux épiceries de nuit jusqu'à point d'heure.

Un arrêté municipal oblige les commerces nocturnes à fermer au plus tard à 22h30 et à ne plus vendre d'alcool, mais il n'est pas ou peu respecté. Notamment rue de la République.

Reportage de Thierry Riera, rue de la République, à Bagnols sur Cèze Copier

Le maire de Bagnols-sur-Cèze, Jean-Yves Chapelet, a reçu le procureur de la République de Nîmes, pour parler de ces nuisances. Plusieurs mesures vont être mises en œuvre, notamment une meilleure collaboration entre les polices nationales et municipales, et la justice.

Le maire de Bagnols sur Cèze, Jean-Yves Chapelet, annonce une meilleure collaboration inter-polices car le dispositif actuel ne fonctionne pas. Copier

La Maison de la Justice et du Droit de Bagnols sur Cèze sera également mise à contribution pour lutter contre les nuisances et les incivilités. Ses missions judiciaires vont être renforcées.