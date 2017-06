Les commerçants s'organisent 4 jours après l'incendie au centre commercial des Champs Plaisants à Sens

Samedi 3 juin, le feu parti de la supérette "Spar "a détruit également deux commerces (un marchand de tissus et un bureau de Poste). Les commerçants qui n'ont pas été touchés cherchent maintenant des solutions pour retrouver une activité normale.

Le suspect interpellé ce week-end a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le feu a détruit le réseau électrique et téléphonique. Il n'y a donc plus d'internet ou de terminaux téléphoniques (dans le centre commercial). La supérette de l'enseigne Spar commence à manquer aux habitants du quartier et pour l'instant, le groupe Casino, propriétaire du bâtiment n'a pas indiqué s'il comptait reconstruire un magasin explique le porte-parole des commerçants des champs Plaisants Denis Gaudiot: "Casino, c'est une grosse machine. pour avoir une réponse à nos questions, ça prend du temps.On tourne déjà au ralenti, mais on est mobilisé. On va les forcer à faire vite."

Face aux clients désemparés les commerçants essaient de s'organiser.

Nathalie Gaudiot, la gérante du tabac a spontanément donné un coup de main à ses clients: "Pour que les petits papis et mamies puissent continuer à faire leur course, on leur prend leur courrier, les gens sont tristes."

En attendant un camion groupe électrogène distribue le courant. Mais il faut aussi trouver de quoi répondre aux besoins de ce quartier de 8.000 habitants estime le porte parole des commerçants Denis Gaudiot: "ça peut être à travers un ou plusieurs marchés supplémentaires ou trouver un autre partenaire."

Le marché rouvre ce mercredi matin avec l'appui de la ville souligne le maire Marie-Louise Fort qui souhaite une reconstruction du supermarché: "Les bâtiments sont condamnés à la démolition. c'est le temps de l'enquête, rien ne peut être fait en matière de déblaiement."

La ville attend une réponse du groupe Casino sur l'avenir du site des champs plaisants

