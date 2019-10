Les communautés Emmaüs d'Occitanie confrontées à une augmentation des expulsions des compagnons sans papiers

Rodez, France

Les communautés Emmaüs d'Occitanie sont de plus en plus confrontées aux expulsions de compagnons sans papiers. C'est le cas de la communauté de Rodez. Mohamed, un algérien de 36 ans, a été arrêté, lundi 14 octobre, dans un train entre Rodez et Toulouse. Depuis, il a été placé en centre de rétention et est sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il sera jugé, jeudi 17 octobre, par le Tribunal de grande instance de Toulouse. En septembre, un autre compagnon, d'origine arménienne, Hovo, a été expulsé.

Cette situation met en colère Patrick Gomez, le responsable de la communauté Emmaüs de Rodez, " Mohamed avait rejoint depuis presque trois ans une communauté Emmaüs, il aurait pu, à ce titre, être régularisé d'ici peu. Nous sommes sous le choc, parce c'est quelqu'un qui faisait vraiment des efforts pour s'intégrer". Le responsable de la communauté Emmaüs de Rodez dénonce un durcissement de la politique migratoire, " les migrants qui viennent chez nous sont des gens qui travaillent, qui font des déclarations d'impôts, qui cotisent à l'URSSAF, ce sont des gens qui sont dans un cadre très précis. Jusqu'à maintenant, ils avaient la paix, ça c'est fini, visiblement, nous sommes passés à autre chose."

Une augmentation du nombre d'arrestation

Les communautés Emmaüs d'Ariège sont elles aussi concernées et pour la première fois. En septembre, un compagnon marocain a été reconduit à la frontière espagnole. Vendredi dernier, c'est Anthony, hébergé à Pamiers qui a été arrêté. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, il a été reconduit à Abidjan.

Les responsables d'Emmaüs France notent une très forte augmentation des arrestations au niveau national. Depuis un mois et demi, au moins deux compagnons sans papiers sont arrêtés chaque semaine. Ils sont au moins 2500 à être hébergés par les communautés Emmaüs.

Les responsables dénoncent un très mauvais signal envoyé par les autorités alors que l'association, fondée par l'abbée Pierre, va fêter en novembre ses 70 ans.