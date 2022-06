Les compagnons de la Méditerranée en escale à Bastia sur la Grande Zot

Il s’agit d’un premier périple entre 3 ports Marseille, Barcelone et Bastia, et en septembre ce seront 12 jeunes gens qui embarqueront pour une grande croisière de 9 mois entre 8 ports de Méditerranée. Les recrutements sont d’ailleurs en cours. Océane Laboudie l’une des responsables de cette opération.

"La finalité du Boat Project, c'est vraiment de faire en sorte de voir la mer Méditerranée comme quelque chose qui crée du lien et pas qui sépare. Au départ, l'idée est partie de tisser des liens entre les rives de Méditerranée et on s'est demandé comment faire pour créer du lien et faire en sorte que cet espace réunisse plutôt qu’il sépare les individus. Et on a pensé à un bateau avec un équipage qui allait aller de rives en rives, du nord au sud, sans passer par la côte, mais justement en créant des liens Nord-Sud et un équipage de compagnons issus de ces villes. Donc un équipage multiculturel qui allait promouvoir un peu cette vie, ce vivre ensemble les valeurs que chacun porte et dans les villes ports, auprès des jeunes qu’ils vont rencontrer".

Une croisière pilote avec la goélette , la grande zot. - boat project

Départ en septembre pour 8 ports

_"_On cherche encore un autre compagnon de Bastia ou d'autres villes en Corse. Cela s’adresse pour Bastia ou pour les autres ports aux moins de 30 ans avoir quand même une appétence pour travailler avec les jeunes, pour des activités pédagogiques puisque c'est quand même ce qui va être fait pendant un an, il faut être libre pendant un an, avoir envie de prendre une année de coupure pour réfléchir, pour travailler les langues et surtout aimer la navigation."

En savoir plus : Boat Project les compagnons de la Méditerranée de Barcelone à Bastia .

Les Jeunes Compagnons de la Méditerranée sur un voilier attendu à Bastia en juin 2023.