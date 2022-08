Les compagnons Emmaüs bloquent le site de Berry au Bac

Une grande banderole barre le portail vert du site Emmaüs de Berry au Bac (Aisne) et deux mots sont inscrits en lettres rouges : "Emmaüs. Bloquer". Depuis ce mercredi 24 août, les 42 compagnons qui vivent et travaillent ici demandent la démission de leur Président, en poste depuis novembre 2021. "Dès son arrivée j'ai senti que ça n'irait pas, explique Aboubakar le délégué des compagnons, il gère la communauté comme une entreprise".

Lolita précise un peu les choses : "C'est quelqu'un qui est arrivé parce qu'on avait besoin d'un Président, mais il ne connaît pas le fonctionnement d'Emmaüs. Il n'y a pas de compassion ni d'humain". Et les compagnons de citer tous les changements auxquels ils ont dû faire face ces derniers mois : plus de repas hallal, plus d'animaux domestiques autorisés, plus d'accueil des familles et bientôt plus de frigo dans chaque chambre. "C'est la goutte d'eau parce que plus tard on pourra nous dire, on vous enlève les télés !", s'inquiète Alain.

C'est dans ce bâtiment que les compagnons de la communauté Emmaüs de Berry au Bac sont logés © Radio France - Aurélie Jacquand

Ce n'est pas ça Emmaüs, ça ne correspond pas aux valeurs qu'on nous a enseignées - David, compagnon depuis 20 ans

Et puis il y a ceux qui décrivent des "regards malveillants" et des "remarques racistes", dans une communauté où la grande majorité des compagnons est étrangère et 60% serait sans papier. Kaba est Guinéen : "Je l'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'Africains ici et que nous sommes là juste pour profiter".

David, compagnon depuis 20 ans, insiste : "Quand mes collègues se font insulter, le lendemain ils ne sont plus en état de travailler. J'en ai un qui vit en stress en permanence. Ce n'est pas ça Emmaüs !".

David, compagnon depuis 20 ans et depuis 9 mois à Berry au Bac, témoigne Copier

Un conseil d'administration doit avoir lieu ce vendredi 26 août. L'avenir du Président d'Emmaüs à Berry au Bac se jouera lors d'un vote. Nous précisons que nous avons tenté de le joindre par téléphone, mais qu'à cette heure il n'a pas donné suite à nos appels.