Lac d'Aiguebelette, France

Le monde de l'aviron est en ébullition autour du lac d'Aiguebelette. Le compte à rebours est lancé. D'ici le 17 avril, les aménagements installés dans l'eau (les poids destinés à accrocher les lignes de bouées) et sur l'eau (les accroches des lignes de bouées) devront être démontés. C'est tout le bassin d'aviron des Mondiaux de 2015 , côté ouest du lac, qui est donc appelé à disparaître sauf les bâtiments construits sur les berges (cabane d’aligneur et bâtiment de chronométrage) qui ne sont pas concernés par le jugement du Tribunal administratif du 17 octobre 2017 :

"Il est enjoint au département de la Savoie de procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, à la remise en état du site en supprimant les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac."

La régate internationale Savoie-Mont-Blanc des 5 et 6 mai prochains est d'ores et déjà annulée

Face à cette échéance, l'Aviron Club du Lac d'Aiguebelette tente le tout pour le tout avec une campagne de communication. Première étape, ce samedi lors d'une régate, un appel à porter un casque de chantier pour rappeler que l'ancien bassin d'aviron, côté Est du lac, est dangereux pour les spectateurs. Une action symbolique car chacun sait que la résolution du conflit passe par un dialogue entre le Conseil départemental et le Collectif SOS Lac d'Aiguebelette-Aviron 2015 .

"Ce qu'on aimerait, c'est continuer à utiliser le bassin mis en place pour les championnats du monde d'aviron" Charles Imbert, vice-président Ligue aviron Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 2012, le collectif se bat pour que les aménagements des Mondiaux soient provisoires et démontés après la compétition afin de préserver le site classé en réserve naturelle régionale depuis mars 2015. Pour le collectif et ses soutiens, les aménagements construits pour les Mondiaux n'ont pour but que, selon l'association Les Amis de la Terre, de "transformer le lac en un bassin, de formation, d’organisation de stages et de compétition, permanent dans la foulée des Championnats du monde" .

Comment sortir du conflit ?

Pour Pascal Gentil, président du Club d'Aviron du Lac d'Aiguebelette, l'ACLA, l'espoir réside dans le dialogue et le sursis à exécution qu'a déposé le Conseil départemental de la Savoie auprès du Tribunal administratif.

"J'ai l'espoir qu'il y ait une vraie prise de conscience et que chacun réalise que, sur ce lac, les rameurs peuvent cohabiter avec l'ensemble des usagers" Pascal Gentil, président ACLA

