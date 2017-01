Les conciliateurs de justice sont très sollicités en Sarthe

504 dossiers déposés en 2015, 290 solutionnés. Les conciliateurs de justice sont très sollicités dans le département. Au nombre de 30 et avec des compétences particulières pour chacun d'entre eux, ces médiateurs règlent des conflits et tentent d'éviter les procès.

Désengorger les tribunaux. C'est l'objectif des conciliateurs de justice. Le 18 novembre dernier ces médiateurs ont vu leur rôle être renforcé par la loi de "modernisation de la justice du 21e siècle". L'idée c'est qu'un règlement à l'amiable doit être tenté au préalable pour tout litige inférieur à moins de 10 000 €. Si un justiciable saisi le tribunal directement, celui-ci pourra juger irrecevable sa plainte.

60 à 70% de litiges résolus par un conciliateur

À Coulaines, une fois par mois Joseph Garnier, conciliateur de justice, reçoit dans sa permanence à la mairie, deux personnes ou deux parties en conflit. Cet homme de 67 ans conseille et tente d'apaiser les choses. "Dans nos permanences, nous avons entre 60 et 70% de réussite" explique le conciliateur. C'est à dire des affaires réglées. "En général les gens qui viennent nous voir n'ont pas encore entamé de conflit judiciaire et donc parfois nous arrivons à leur trouver une solution qui va apporter une chance à chacun. La conciliation c'est la solution des parties alors que dans un jugement il y a forcément un perdant" termine l'homme.

"En général les gens qui viennent nous voir n'ont pas encore entamé de conflit judiciaire" Partager le son sur : Copier

Joseph Garnier s'est formé pendant 6 mois. Il touche 58 euros par trimestre de la part du ministère de la justice ( cette somme correspond à un forfait pour les frais du conciliateur comme le courrier ou les timbres) pour régler des litiges commerciaux ou entre propriétaire et locataire par exemple. "Bien souvent nous avons des conflits suite à la restitution des dépôts de garantie. Et quand un état des lieux est plus ou moins bien fait, on a pas à se faire justice soi-même et on a pas à corriger des choses non notées dans l'état des lieux. Et quand on leur fait comprendre [aux locataires, ndlr] que s'ils vont jusqu'au bout ils vont perdre..." explique le médiateur.

Joseph Garnier un des 30 médiateurs du département de la Sarthe © Radio France - Martin Cotta

Problèmes de voisinage, litiges avec un propriétaire, le conciliateur peut également s’occuper de conflit entre parents. C'est d'ailleurs un moyen très adapté pour Daniel Coquelle, le Président du tribunal de Grande Instance du Mans. "La médiation est préférable par rapport à un procès où il y a un gagnant et un perdant. Mais dans un litige entre parents il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Après ils ne sont pas obligés de se mettre d'accord mais le premier bénéfice c'est l'apaisement. On est plus entrain d'inventer des griefs à l'égard de l'autre, y compris le pire. Et nous [la justice, ndlr] l'avons vécu ! Quand on était pas sûr d'avoir la garde, comme on disait à l'époque, on était capable d'inventer des choses" déclare Daniel Coquelle.

"(...) Il n'y a rien à perdre, rien à gagner" Partager le son sur : Copier

Il y a 30 conciliateurs de justice dans le département. Une nouvelle permanence devrait ouvrir prochainement dans la mairie annexe de La Flèche.