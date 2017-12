73600 Moutiers, France

C’est le cocktail tant redouté des automobilistes et des services de l’Etat qui s’annonce pour ce vendredi soir et samedi matin : météo capricieuse et circulation dense dans les deux sens de circulation. Il faut redoubler de vigilance. La moindre voiture arrêtée peut provoquer des kilomètres de bouchons.

La société d’autoroute Aréa donne des conseils

Des chutes de neige significatives sont attendues sur la région Rhône-Alpes ce vendredi dès 15 h et ce, jusqu’en début de soirée. Ce phénomène classique en hiver va se combiner à un fort trafic de départ en week-end ou en vacances. C’est pourquoi AREA recommande la plus grande prudence sur les autoroutes A43, A48, A41 et A40. Le trafic va être chargé dans les deux sens de circulation. La plus grande prudence s’impose. AVANT DE PARTIR Pendant cette période de viabilité hivernale, AREA insiste sur l’importance de bien préparer son voyage : les automobilistes sont invités à se renseigner sur leurs trajets et les conditions de circulation annoncées , équiper leur véhicule de pneus neige (n’utiliser les chaînes que sur le réseau secondaire et pour les montées en station), vérifier les principaux équipements (pneus, phares, lave-glace antigel, essuie-glaces et batterie). Pensez à rendre accessibles des vêtements chauds, boissons, biscuits et couvertures, très utiles en cas d’imprévus.

En Haute Savoie, la préfecture prend des mesures de restriction de circulation

Interdiction des PL sur autoroutes entre 15h00 et 20h00, dans les deux sens de circulation :

• sur l’A40 entre Macon – Genève – Chamonix Tunnel du Mont-Blanc

• sur l’A410 entre Annecy et l’échangeur de Scientrier ;

• sur l’A43 entre Lyon et Chambéry.

En fonction des conditions météo, l’interdiction pourra être levée par anticipation ou prolongée.

Samedi 30 décembre journée : D’ores et déjà, la préfecture recommande aux vacanciers arrivant en stations samedi ou quittant ces stations, de suivre les conseils suivants :

• reporter vos arrivées et départs au 30 décembre après-midi ;

• roulez équipés (pneus hiver) et/ou prévoyez des chaînes pour l'accès aux stations

• modérez votre allure et augmentez les distances de sécurité

• facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes et ne les doublez pas.

• prévoyez des vêtements chauds dans votre véhicule (couverture, gants, lampe torche…),, ainsi que des vivres et des boissons en cas d'immobilisation