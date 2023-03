Les conduites addictives visées par une vaste opération de gendarmerie

Une opération massive de gendarmerie était menée ce vendredi 3 mars dans les 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine. Plus de 930 gendarmes et CRS étaient mobilisés sur les routes et les autoroutes entre 15h et 19h dont une soixantaine dans les Pyrénées-Atlantiques sur une vingtaine de points de contrôle.

ⓘ Publicité

Gros déploiement de moyens avec l'hélicoptère de la gendarmerie sur les autoroutes A64 et A65, l'Alpine de l'équipe d'interception rapide, plusieurs motocyclistes et l'équipe cynophile du peloton motorisé d'Artix. A Lescar, au péage de l'autoroute un chien qui a la technicité SAMBi, capable de détecter les stupéfiants, les armes et les munitions mais aussi les billets de banque inspectait les véhicules.

La maître de chiens du peloton d'Artix en pleine inspection d'un véhicule. © Radio France - Yannick DAMONT

Les chiffres de la sécurité routière en Nouvelle-Aquitaine sont mauvais avec 6 morts par semaine et 6 blessés par jour a rappelé le Général Samuel Dubuis, commandant de la zone de sécurité sud-ouest. Il est venu au péage de l'autoroute à Lescar saluer les gendarmes mobilisés pour "traquer les conducteurs récalcitrants" dans une opération de "répression assumée", a t-il indiqué. "Les infractions qui sont visées prioritairement sont les conduites addictives, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Il faut savoir que sur 14 personnes contrôlées, une est sous l'emprise de stupéfiants. C'est une réalité qu'il nous faut prendre en compte et contre laquelle il nous faut lutter."