Les confinements ont fait chuter drastiquement le nombre de cambriolages en Dordogne en 2020

L’épidémie de Covid-19 et les confinements ont eu un impact significatif sur la délinquance en Dordogne. Les chiffres sont en effet très souvent bien meilleurs en 2020 qu’en 2019, sauf pour les coups et blessures volontaires.

En 2020, la Dordogne restait globalement l’un des départements les plus sûrs de France. Le 10e département le moins touché par les atteintes à l’intégrité physique, le 21e département le moins concerné par les atteintes aux biens dont les vols.

Et le Covid-19 a donc eu impact direct sur ces chiffres. Avec un gros point négatif quand même, la hausse de 7% des violences physiques.

Moins de vols

Une hausse exponentielle même en zone police : +17.5% en un an. Les coups et blessures volontaires augmentent globalement de plus de 14% sur l’ensemble de la Dordogne, sans doute à cause des tensions au sein même des familles durant les confinements.

En revanche les atteintes aux biens sont en chute libre, -20% sur un an. En clair, le confinement a obligé les voleurs à rester chez eux. Cela se ressent fortement sur les cambriolages notamment chez les particuliers : -11.7%. Et même -20% en zone police à Périgueux et Bergerac.

Enfin les vols de voitures sont en baisse de 22% tout comme les vols sans violences contre les personnes qui chutent de près de 30%.