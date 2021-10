Les conseils de Bénédicte Moret pour un Halloween zéro déchet

Suivez les conseils de Bénédicte Moret, du blog La Famille Zéro Déchets, pour s'amuser à Halloween sans trop consommer.

Le costume

Pour se déguiser et partir à la quête de friandises, Bénédicte Moret conseille d'utiliser des vêtements d'occasion. "Par exemple, pour le costume de mon fils qui veut se déguiser en Chuckie la poupée tueuse, on a cherché une vieille salopette et un tee-shirt rayé à Emmaüs et sur Vinted." Pour faire des fausses cicatrices, la maman se sert de maquillage et de coulant alimentaire pour la teinte des cheveux. "Et pour les accessoires, on va lui fabriquer une hache en carton."

Toutes les astuces à retrouver sur famillezerodechet.com. - Famille Zéro Déchet

La décoration

Bénédicte Moret propose de fabriquer soi-même ses décors. "Je récupère des bouteilles en verre dans lesquelles je plante des cierges blanche. Après, je fais couler de la cire rouge dessus pour donner l'impression que le sang dégouline le long de la bouteille." Effet assuré ! Pour les boissons aussi, Bénédicte Moret a pleins d'idées. "Pour faire une boisson rouge, on va se servir de fleurs d'hibiscus. Et pour faire peur, on récupère des balles de ping-pong et on va dessiner des yeux dessus."

Toutes les idées pour un Halloween zéro déchet à retrouver famillezerodechet.com.