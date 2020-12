Les conseils de chefs étoilés ycaunais pour un repas de Noël pas cher pour six personnes

Cuisiner un repas de Noël bon et pas cher pour six personnes c'est possible ? La réponse est oui pour le chef Franco Bowanee du Château Vault-de-Lugny et le chef Pierre Boussereau du restaurant gastronomique le Jardin Gourmand à Auxerre.

Quels aliments privilégier pour ce Noël et comment les cuisiner ? Le Chef Pierre Boussereau du restaurant gastronomique le Jardin Gourmand à Auxerre nous propose un menu abordable.

Son établissement est classé assiette Michelin depuis 2016. Pour 78 euros pour 6 personnes (soit 13 euros par personne), Pierre Boussereau propose en entrée des moules de bouchot et un pâté de foie de volailles. En plat, une poularde et une bûche tiramisu en dessert.

Privilégier des aliments "de saison et de la région"

Au Château de Vault-de-Lugny, le chef Franco Bowanee du restaurant gastronomique avec une étoile michelin nous conseille pour un très bon repas de Noël d'opter pour des aliments de saison et de la région, "un velouté de potimarron dans lequel on peut rajouter une ou deux _coquilles Saint-Jacques poêlées_. Cela se marie très bien avec des truffes, on en trouve pas mal dans la région. Avec une bonne soupe de potimarron, on ajoute une râpée de truffes et c'est excellent !"

Franco Bowanee propose notamment une idée de menu pour six personnes à environ dix euros par tête.