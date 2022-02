"Les consignes de sécurité ont été respectées", assure le président de la Fédération des chasseurs de Vaucluse

C'est un accident qui repose la question de la cohabitation chasseurs-cyclistes. Un VTTiste a de 18 ans a été blessé à la cuisse dimanche 6 février au matin à Lagnes près de l'Isle-sur-la-Sorgue alors qu'il roulait en tête d'un groupe sur un chemin de défense des forêts contre les incendie. Le jeune homme a été légèrement touché à la cuisse par un éclat, probablement de pierre. Il s'agirait donc d'un ricochet en marge d'une battue aux sangliers. Le chasseur, à un poste fixe, surplombait les cyclistes. L'enquête menée par les gendarme de Perthuis devra éclaircir les circonstances exactes de l'accident.

"Le chasseur et la battue étaient en droit de chasser là où ils étaient", précise d'entrée Edmond Rolland. Pour le président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse, les consignes de sécurités ont été respectées : "des panneaux de sécurité et des avertissements sur la DFCI. La sécurité est essentielle.".

Le risque zéro n'existe pas

Sans incriminer le groupe de cyclistes en question, Edmond Rolland estime que tout le monde "doit prendre des précautions ne serait-ce que se signaler par des vêtements de couleurs". Le vivre ensemble est possible insiste le président de la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse qui ajoute : "quand on voit des panneaux qui annoncent une battue en cours, on doit essayer de contourner la battue."