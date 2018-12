Les contentieux aériens explosent dans les Alpes Maritimes

Entre 2017 et 2018, le nombre de saisines du tribunal d'instance du Nice pour des contentieux aériens a explosé, passant de 210 à 620.

Nice, France

Le tribunal d'instance de Nice a été saisi 620 fois pour des dossiers de contentieux aérien depuis le début de l'année. Cela concerne des retards de plus de trois heures, des annulations. Autant de choses qui doivent être indemnisés selon la loi européenne : un forfait a été mis en place qui varie selon la durée du vol entre 250 et 600 euros. Mais les compagnies aériennes sont nombreuses à tenter de passer entre les mailles du filet.

Beaucoup de ces saisines du tribunal de Nice concernent la compagnie EasyJet : 140 cette année, soit 22.5 % de l'ensemble des dossiers. En 2017 c'était 52 dossiers sur 210 soit 24.7 % de l'ensemble des dossiers.

Un vol Marrakech-Nice très perturbé

EasyJet a été très critiqué ce dimanche. Un de ses avions a tenté d'atterrir par deux fois à Nice mais n'y ai pas parvenu. L'avion a remis les gaz en direction de l'aéroport de Turin. Dans un communiqué, la compagnie explique qu'elle a "connu des perturbations dans son programme de vols à Nice le dimanche 9 décembre dans l’après-midi, en raison de vents violents dans la région de Nice" et que "une fois à Turin, les passagers ont reçu des informations, un bon de rafraîchissement puis ont été conduits à Nice. La sécurité et le bien-être de ses passagers et de son équipage, sont la priorité numéro 1 d’easyJet."

L'avocat Benjamin Mairesse, spécialiste des contentieux aériens, conteste la bonne prise en charge des passagers. Il parle d'une prise en charge "de très mauvaise qualité, voire catastrophique".