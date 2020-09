Les contraventions pour avoir fumé du cannabis: "ça ne changera rien" selon les consommateurs

Une boulette de haschisch dans la poche, ou un joint à la bouche? Désormais sur la côte basque, la Police peut vous infliger une amende forfaitaire de 200€ à payer immédiatement plutôt qu'une procédure judiciaire. Pour le procureur de la République de Bayonne cela permet une sanction rapide, et évite d'engorger les tribunaux, mais cela reste un délit, et il précise que la procédure est encadrée: la quantité saisie doit être inférieure à 30 grammes. et ne concerne pas les récidivistes et les mineurs

Ça ne changera rien

Plant de cannabis © Radio France - Bixente Vrignon

Arnaud Legrain a fondé un "cannabis social club" au Pays Basque et à 66 ans, il affirme être fumeur depuis un demi-siècle. Autant dire qu'il a vu évoluer la législation, et pour lui: "le gouvernement n'a jamais changé de doctrine, on est toujours dans une doctrine de répression. La contravention, c'est une arme supplémentaire dans l'arsenal répressif". Mais ça n'est pas cette mesure qui pourrait freiner la consommation à son avis : "_la consommation de cannabis ne fait qu’augmenter depuis 50 ans, alors qu'on augmente la répression_. Dans les années 70 il n'y avait que trois hippies et quatre tondus qui fumaient du cannabis, et on considère que cette année il y a 5 ou 6 millions de consommateurs: c'est une minorité énorme !"

Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée en France. Sur son site l'Office Français des Drogues et Toxicomanies relève que 11% des adultes environ sont des consommateurs réguliers de cannabis.