Les contrôles de stupéfiants se multiplient sur les routes de la Somme

Ils doivent doubler au niveau national d'ici 2022 : sur les routes de la Somme, les contrôles de stupéfiants sont plus nombreux désormais. Les gendarmes et policiers se mobilisent notamment pour lutter contre le cannabis au volant, dont les effets sont souvent sous-estimés par les conducteurs.

Postés au rond-point des oiseaux à la sortie d'Abbeville, les policiers et gendarmes arrêtent les véhicules. Ce jeudi, en fin de journée, les forces de l'ordre se sont mobilisés pour un contrôle anti-stupéfiants pendant une heure. Le ministère de l'Intérieur entend les doubler de 453.000 en 2020 à 800.000 en 2022 : l'an dernier, 20% des conducteurs ainsi interceptés conduisaient sous l'emprise de drogue, majoritairement du cannabis. Les contrevenants encourent jusqu'à deux ans de prison et 4.500 euros d'amende, avec systématiquement six points en moins sur leur permis.

Des contrôles renforcés

Si du cannabis a été détecté dans certains véhicules lors de cette opération, aucun conducteur sur les 270 véhicules contrôlés n'est testé positif, "ce qui est plutôt rassurant" estime le sous-préfet d'Abbeville, Philippe Fournier-Montgieux. Dans une voiture, le chien renifle longuement, et finit par trouver une petite boite qui sent encore le cannabis. "Il n'y en a plus, mais il y en a eu", lance le maître-chien. Le passager acquiesce. Le conducteur est invité à faire un test salivaire sur place, négatif.

La drogue au volant reste rare, mais elle est bien en progression d'après les forces de l'ordre. "On fait des opérations de contrôle de cette nature toutes les semaines, et _presque chaque fois, on intercepte des individus qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants_", indique Eric Bauer, commissaire divisionnaire d'Abbeville. Côté gendarmerie, on a donc choisi de renforcer le dispositif. "La conduite sous stupéfiant, c'est en progression, confirme Yann Colungo, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Abbeville. On a de plus en plus de conducteurs positifs sans faire davantage de contrôles. J'ai donc décidé d'en faire plus pour tenir compte du fait que les stupéfiants se diffusent de plus en plus."

Le cannabis majoritaire

Avec des tests permettant de détecter tous les produits stupéfiants, les policiers et gendarmes peuvent aujourd'hui cibler ceux les plus consommés par les conducteurs. Logiquement, _"_le THC ou cannabis est majoritaire, on a aussi de plus en plus de cocaïne, précise Yann Colungo. Les gens sont parfois surpris d'être positifs, ils nous expliquent avoir fumé du cannabis plusieurs jours avant." La substance peut en effet mettre plusieurs jours à quitter entièrement l'organisme.

Les opérations de contrôle sont aussi une tentative pour la police d'Abbeville de faire prendre conscience des risques liés à la consommation de drogue au volant : "certains n'ont pas de limites, déplore Eric Bauer. _Il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas les mêmes réflexes, on crée un danger autour de soi."_"C'est la sécurité routière qui est en jeu, assène le sous-préfet d'Abbeville. La consommation de stupéfiants modifie les comportements sur les routes." Sous stupéfiant, les risques d'accidents de la route doublent : mixés avec l'alcool, le risque est même multiplié par 29 selon l'Observatoire de la sécurité routière.