Les contrôles de trottinettes électriques se multiplient sur la Côte d'Azur

Une semaine après la mort du petit garçon fauché par une trottinette alors qu'il traversait sur un passage piéton la piste cyclable de la Promenade des Anglais de Nice, les habitants de la Côte d'azur ne décolèrent pas.

Les pistes cyclables sont nombreuses et très fréquentées en pleine période estivale. La cohabitation des vélos, trottinettes électriques et des passants reste tendue. Interrogés, les azuréens demandent" des aménagements comme une séparation plus nette entre les pistes ou bandes cyclables et les promeneurs."

Les autorités mènent ces derniers jours des contrôles visibles des conducteurs de trottinettes. La municipalité de Cagnes sur Mer assure que ces contrôles "seront quotidiens cet été et réalisés par quatre agents sur le bord de mer."

de 35 euros à 3750 euros d'amende

La réglementation pour les trottinettes électrique est déjà très précise : les trottinettes sont interdites aux enfants de moins de 12 ans, il est interdit de rouler à plusieurs (juste une personne), d'avoir des écouteurs, de téléphoner, de rouler sur les trottoirs, les amendes sont de 35 euros.

Si l'on dépasse les 25 km/heure on risque 1500 euros d'amende. Et en cas de non-assurance les amendes peuvent aller à 3750 euros avec confiscation du véhicule. Et les trottinettes sont autorisées sur les routes et les pistes cyclables.

Un hommage dans la discrétion

Ce jeudi 7 juillet se déroule à Nice, la cérémonie d'obsèques du petit Jan mort percuté il y a une semaine par une trottinette électrique. L'enfant ukrainien âgé de 5 ans est décédé dans les bras de sa maman, médecin, qui n'a rien pu faire. Le père a pu quitter l'Ukraine pour venir à Nice accompagné de l'un des deux frères du petit garçon pour venir participer à la cérémonie.

La famille sera entourée par la communauté ukrainienne de Nice. La cérémonie se déroule dans une église du centre-ville.

L'auteur de l'accident âgé de 41 ans conduisait une trottinette "débridée", il roulait à plus de 50 km/heure.

Il a été mis en examen pour "homicide involontaire" et laissé libre.