Les contrôles renforcés sur les routes des Deux-Sèvres pour les fêtes de fin d'année

Un contrôle de gendarmerie à Saint-Maixent-l'Ecole ce jeudi 15 décembre. © Radio France - Noémie Guillotin Attention sur les routes. Le message est valable 365 jours mais particulièrement en cette période de fêtes de fin d'année où l'on prend le volant pour rejoindre sa famille ou ses amis, fêter Noël et le nouvel an. En décembre 2021, trois des six décès survenus dans les Deux-Sèvres s'étaient produits pendant la période des fêtes. Les contrôles de police et de gendarmerie vont donc s'accentuer "pour que les fêtes en restent", lance Sophie Pagès, directrice de cabinet de la préfète des Deux-Sèvres sur un contrôle à Saint-Maixent-l'Ecole ce jeudi 15 décembre. "L'objectif, c'est bien évidemment de recenser les comportements inadaptés sur la route comme l'alcoolémie ou les stupéfiants mais aussi passer les bons messages de prévention sur les comportements et l'équipement du véhicule en cette période hivernale. Il faut un éclairage adapté, des pneus adaptés". Plus de blessés graves Si sur l'année 2022 le nombre d'accidents est en baisse dans les Deux-Sèvres, il y a en revanche plus de blessés graves. "C'est important de réaliser qu'un accident ce sont des vies qui sont bouleversées, c'est aussi des décès qui peuvent être évités la plupart du temps si l'on adapte son comportement sur la route", indique Sophie Pagès. Au total, il y a eu 16 personnes tuées dans des accidents de la route en 2022. C'est, à date, une de moins qu'en 2021. À lire aussi Cambriolages, bassines et fêtes de fin d'année : le patron des gendarmes deux-sévriens précise les dispositifs