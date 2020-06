Les contrôles routiers vont se multiplier jusqu'à la fin de la semaine en Haute-Vienne. Le préfet a obtenu, en plus des motards et de la section d'intervention du département, un renfort de 13 motards supplémentaires en provenance de Bordeaux. L'idée est d'envoyer un message fort.

Le préfet siffle la fin de la récré. Non pas que tout était autorisé ces derniers mois, mais la faible circulation a visiblement incité certains chauffards à se lâcher avec de grands excès de vitesse. Des comportement inacceptables selon le préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy. Il a obtenu le renfort de 13 motards de la section de Bordeaux pour mener des contrôles jusqu'à samedi, en soutien de leurs collègues motards et de la section d'intervention de la Police Nationale dans le département.

"Il y a eu de la folie meurtrière - Seymour Morsy, préfet de la Haute-Vienne

"Dans beaucoup d’excès de vitesse, il y avait de l'irrationnel. Quand on se retrouve à 150 km/h au lieu de 50, ou quand un poids lourd se retrouve à 147 km/h, c'est qu'il y a eu de la folie meurtrière. Je ne veux pas que ça reprenne" précise le plus haut représentant de l'Etat en Haute-Vienne. D'ailleurs, la vitesse n'est à priori pas étrangère au décès d'un motard de 26 ans le week-end dernier à Nedde. Son deux roues a été projeté tellement loin qu'il a fallu 20 minutes pour le retrouver.

Les rodéos également dans le viseur de la police

Le prefet de la Haute-Vienne Seymour Morsy a échangé un peu avec ces motards de la Police Nationale © Radio France - Jérôme Ostermann

Ce renfort de policiers doit aussi servir à lutter contre les rodéos selon Yannick Salabert, le chef de la Police Nationale dans le département. "C'est un phénomène qui se développe. Surtout dans les quartiers de Beaubreuil, La Bastide et le Val de l'Aurence. Mais aussi, par mimétisme et dans une moindre mesure, à Panazol et à Isle" explique t-il. Bien conscient que les arrêter est un exercice difficile pour la police. "Risquer, pour une contravention, qu'un jeune sans casque prenne peur à la vue d'un contrôle de police et ait un accident, ça ne vaut évidemment pas le coup" selon lui.

Permettre aux habitants d'être tranquilles - Yannick Salabert, chef de la Police Nationale en Haute-Vienne

"Notre stratégie consiste à identifier les motards. Ensuite, on essaye de saisir leurs véhicules et de les interpeller pour mener les procédures de manière beaucoup plus sereine" détaille Yannick Salabert. Conscient que certains motards servent aussi de guetteurs pour les trafics de drogue, il estime que la plupart ne font que s'amuser mais en prenant des risques inconsidérés. "Ce sont des choses que l'ont veut absolument éviter, pour faire respecter l'ordre et permettre aux autres habitants d'être tranquilles. Mais sans prendre de risques inconsidérés pour tout le monde" affirme t-il.