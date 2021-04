Les pompiers ont découvert les corps brulés d'un homme et d'une femme ce jeudi matin alors qu'ils intervenaient dans une maison à Cuers. Un jeune homme de 26 ans, le fils du couple a pu s'extraire des flammes.

Les corps d'un homme et d'une femme découverts dans une maison en feu à Cuers

C'est en intervenant ce jeudi matin pour tenter de maîtriser un incendie entrain de ravager une maison à Cuers que les pompiers ont découvert les corps calcinés d'un homme et d'une femme dans la villa. Les deux corps ont été localisés au niveau des restes du lit calciné, dans la chambre parentale. Le fils du couple, âgé de 26 ans a pu s'extraire des flammes, et c'est d'ailleurs lui qui aurait donné l'alerte.

maison complêtement enbrasée

Le feu était semble t-il très violent et une importante fumée noire "visible sur les caméras de vidéosurveillance dans la foret contrôlées par les pompiers" s'est dégagée du sinistre.

Le couple se serait installé dans cette maison il y a quelques mois à peine. "Une famille sans problème" selon un proche du dossier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie et les causes de la mort des deux victimes, âgées de 48 et 58 ans.