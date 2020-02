Le corps d'un homme et la dépouille de son chien repêchés dans le port du Havre

Le corps d'un homme et la dépouille de son chien ont été repêchés dans le port du Havre ce mercredi midi.

C'est un marin hollandais qui a aperçu le corps et a prévenu la capitainerie. Les pompiers et policiers havrais ont été appelés peu avant 13 heures, ce mercredi, quai Hermann du Pasquier, au port du Havre. Le corps d'un homme de 74 ans et la dépouille de son chien ont été repêchés dans l'eau.

Il s'agit d'un homme qui avait l'habitude de se promener au bord de l'eau avec son chien. Sa compagne a d'ailleurs signalé sa disparition, s'inquiétant de ne pas le voir revenir. La piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.