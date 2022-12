Les corps de deux bébés retrouvés dans un congélateur à Bédoin

C'est une découverte morbide qu'ont effectué les gendarmes de Carpentras. Après avoir été mis sur la piste par un informateur, ils ont découvert dans le congélateur d'une maison de Bédoin (au pied du Mont Ventoux) les corps sans vie de deux bébés. Les prélèvements ont été effectués pour tenter d'en savoir plus sur les deux enfants. Des autopsies doivent également être réalisées pour déterminer leur âge, leur sexe, mais aussi et surtout un éventuel lien avec la femme de 41 ans, interpellée et placée en garde à vue. Selon la procureure de la République, le dossier "ne fait que débuter, mais les faits sont de nature criminelle". L'enquête a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Carpentras. La procureure de la République de Carpentras, annonce qu'elle donnera plus de précisions sur ce dossier dans le courant de ce vendredi.

