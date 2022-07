Les corps des cinq victimes évacués des décombres de l'immeuble incendié de Bressuire

Dans un communiqué, publié ce dimanche 10 juillet, Julien Wattebled, le procureur de la République de Niort confirme le bilan de cinq morts, suite à l'incendie de vendredi dans un immeuble de Bressuire. "Aucun autre corps n'a été détecté par l'exploration des lieux ou la modélisation de l'immeuble en trois dimensions. D'ultimes vérifications vont toutefois être menées pour lever tout doute", affirme-t-il.

A présent, les dépouilles des victimes, originaires des Comores, sont prises en charge par l'institut médico-légal de Poitiers où des examens techniques, notamment ADN, permettront de confirmer leur identité. Les jours des deux jeunes hommes blessés et hospitalisés, ne sont plus en danger.

L'origine des flammes toujours inconnue

Toujours dans son communiqué, le procureur de la République de Niort, admet que l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. "Parallèlement, les enquêteurs et experts en incendie poursuivent leurs constatations pour établir les causes du sinistre. Ces investigations pourraient prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois", souligne-t-il après s'être rendu sur place dimanche matin. Il a fait un point avec les enquêteurs et échangé avec les proches des personnes disparues de la communauté comorienne dont il salue "la grande dignité".