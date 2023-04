Les coureurs Remco Evenepoel, Florian Senéchal et Philippe Gilbert réagissent après l'accident de Genech

Deux jours après le grave accident à Genech, en Pévèle, où un conducteur a renversé jeudi 27 avril douze cyclistes sur une route de campagne, des coureurs professionnels nordistes et belges apportent leur soutien aux victimes. Deux cyclistes, Paul, 30 ans, et Pascal, 50 ans, sont toujours dans le coma . Le plus jeune, Noé, 16 ans, s'en sort avec une clavicule et une hanche cassées et un genou fissuré.

Le coureur belge Remco Evenepoel, sacré vainqueur la semaine dernière de a course Liège-Bastogne-Liège, a partagé sur son compte Instagram une photo de Noé à vélo avec marqué en légende "Courage champion !!".

"Un chauffard plus préoccupé par son téléphone que par sa conduite"

Le Belge Philippe Gilbert, arrivé en tête du Paris-Roubaix en 2019, a partagé la même photo. Le vainqueur de quatre monuments cyclistes dénonce les circonstances de l'accident sur son compte Instagram : "Noé a été fauché par un chauffard plus préoccupé par son téléphone que par sa conduite !" Le conducteur au volant s'est en effet déporté sur la voie de gauche, à contre sens, où se trouvaient les douze cyclistes. Selon une source proche de l'enquête, l'homme de 80 ans regardait son téléphone juste avant l'accident.

Le coureur cambrésien et champion de France 2022 Florian Sénéchal, écrit de son côté : "Courage mon petit Noé".

L'enquête doit éclaircir les causes exactes de l'accident. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants de l'automobiliste sont revenus négatifs.