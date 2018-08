Penhors, Pouldreuzic, France

Et si les CRS quittaient nos plages ? Le ministère de l'Intérieur juge que ces policiers doivent se "concentrer sur leurs missions régaliennes". Cette année, ils sont 297 sur les plages française, dans 62 communes : Plus de deux fois moins qu'il y a 15 ans. Et depuis les attentats de 2016, ils ont sur eux un pistolet automatique dans un sac étanche. Leur nombre est stable depuis trois ans, selon le ministère.

A Pouldreuzic dans le Finistère, sur la plage de Penhors, le maire refuse de les voir partir... Et sur la plage, aux côtés des surfeurs, Marie les trouve _"rassurants"_. Devant elle, entre les deux drapeaux bleus, un CRS en t-shirt blanc et crème solaire en couche épaisse sur le nez.

S'ils venaient à partir, ils manqueraient à Olivier, car les habitants "tissent du lien" avec des policiers qui reviennent là tous les ans. Ces CRS ne sont pas seuls, ils ont avec eux des sauveteurs de la SNSM, mais en tant que policiers, ils n'ont pas à surveiller que la baignade... Il y a aussi les estivants ! "Certains veulent venir avec des animaux"... alors que la plage est interdite aux chiens l'été. C'est au CRS de faire la police.

"On souhaite qu'ils restent" - Pierre Le Berre

Même chose pour cette berline noire qui tente de stationner sur la route au mépris des piétons. Le CRS revenu au poste à quelques mètres de là intervient, le chauffeur finalement ne se garera pas là. S'il avait été plus récalcitrant, le policier aurait pu lui infliger une amende. "Ils apportent une sécurité supplémentaire par rapport à la surveillance de plage classique" estime Pierre Le Berre, le vice-président de la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden en charge du littoral. "Il y a encore le respect !"

La présence des CRS à Penhors et des sauveteurs de la SNSL à Plozévet et Plovan ne sont pas gratuites. C'est 60.000 euros pour la communauté de communes, en 2017.