Les cultures des maraîchers alsaciens dévalisées

Nos sommes dans les champs de Pascal Kern, maraîcher à Ichtratzheim au sud de Strasbourg. Au milieu de plans de maïs, on distingue un gros tas de fanes d'ail méthodiquement coupées par le ou les voleurs. Les bulbes, près de 150 kilos, ont été emportés le week-end du 24 juin. Deux semaines plus tôt, un producteur de Muttersholtz s'est fait dérober 100 kilos de fraises en pleine nuit. Il y a deux mois, Denis Digel, le président de la FDSEA Fruits et Légumes du Bas-Rhin, producteur à Sélestat, déplorait le vol de 600 pieds de tomate. Le maraîcher explique que les vols ont toujours existé dans les champs mais que ce qui est nouveau ce sont les quantités emportées.

marché parallèle

Le maraîcher parle de réseaux de voleurs semi-professionnels qui écoulent le produit de leurs larcins en toute impunité. "Aux marchés aux puces ont découvre des gens qui vendent des légumes ou des fruits, ils disent que ça vient de leur verger, alors évidemment ça vient d'un verger ça c'est sûr, ou alors sur le Bon Coin, fréquemment vous voyez je vends des carottes, je vends ceci cela", explique Denis Digel, "il y a juste un marché parallèle pour ces choses là, on le sait, on n'en meurt pas mais moralement vous prenez un coup". Le producteur se sent aussi délaissé par les forces de l'ordre. Selon lui dans ces vols de fruits et légumes, "la police et la gendarmerie ont un travail à faire en montrant qu'elles sont aux côtés des victimes". Il prône des patrouilles et des échanges.