Les travaux de la bulle des Eaux Bonnes vont enfin commencer. Le conseil municipal a approuvé ce vendredi soir l'accord conclu entre les assurances après l'explosion de deux des quatre piliers soutenant la piscine suspendue des thermes, qui se trouve dans la fameuse bulle. C'était en août 2016, quelques jours après l'ouverture. Les assureurs se sont donc entendus, sans même attendre le rapport d'expertise.

Les quatre piliers vont être entièrement refaits

Car les experts n'ont toujours pas rendu leurs conclusions. On ne sait donc pas pourquoi deux des quatre piliers soutenant le bassin ont cédé. Mais comme cela s'est produit après le remplissage, au moment de la mise en service de la piscine, la piste d'une erreur de calcul semble la plus probable. Quoi qu'il en soit, plutôt que d'attendre que tout le monde se mette d'accord, les assureurs des entreprises qui ont fait les travaux ont préféré s'entendre plutôt que de retarder encore le début du chantier, et donc d'augmenter les pénalités dues au préjudice subi. Les quatre piliers vont donc être entièrement refaits. Cela va coûter 340 000 euros. Les travaux devraient commencer juste après les vacances, mi -janvier, il y en a pour trois mois. Tout devrait donc être terminé mi-avril.

C'est la fin du cauchemar - Stéphane Courtier, le maire des Eaux-Bonnes

Le bassin devrait donc être prêt en mai pour la reprise des cures. C'est un gros soulagement pour le maire des Eaux-Bonnes, Stéphane Courtié : "c'est la fin du cauchemar. Il n'y a pas que l'ouverture des Eaux-Bonnes, aujourd’hui c'est une quarantaine d'emplois avec tout l'établissement ouvert, avec l'espace thermal et l'espace ludique. C'est de la création d'emploi, une activité qui va reprendre sur la commune, et qui touche l'ensemble de la vallée d'Ossau. Parce qu'il n'y a pas que les Eaux-Bonnes qui en dépendent, il y a aussi des loueurs sur Laruns et toute la vallée. Ça concerne les emplois sur toute la vallée".