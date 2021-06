Les dealers des Chaillots à Sens réalisaient en moyenne 5 000 euros par jour de chiffre d'affaires

ils sont âgés de 19 à 25 ans, certains domiciliés dans le quartier où ils vendaient du cannabis. Onze de ces Sénonais ont été déférés au parquet de Sens (Yonne) cette semaine. Trois ont déjà été condamnés au titre du plaider-coupable à des peines allant de 10 à 12 mois de prison ferme. Huit autres ont été placés en détention provisoire et seront jugés le 29 juillet à Sens, pour ce trafic de cannabis qui avait pris une grande ampleur.

Des acheteurs de cannabis venus d'Île-de-France

5.000 euros, c'est le chiffre d'affaire par jour que réalisait ce point de deal. Autrement dit au moins une centaine de clients quotidiens. Des clients venus de toute l'Yonne et même de plus loin indique Arnaud Laraize, procureur de la république de Sens : "nous avions même des personnes qui venaient de région parisienne attirés par les prix pratiqués." Les prix mais aussi la qualité. Du cannabis, parfois très concentré en THC, importé d'Espagne en dépit des différents confinements. Un trafic qui a même prospéré sur la crise sanitaire selon le représentant du parquet : "c'est un phénomène qui s'est développé surtout à la fin de l'année 2019. Et en 2020, à l'aune des différents confinements, déconfinements et une consommation de produits stupéfiants qui a fortement augmenté."

"On a constaté que les dealers pouvaient s'adapter au confinement et faire des livraisons" - Arnaud Laraize, procureur de la République de Sens Copier

Un lien établi avec les violences urbaines de samedi dernier

Et pour faire face aux restrictions de circulation, les dealers avaient développé la livraison à domicile. Ce trafic a été démantelé deux jours après des violences urbaines particulièrement graves. Le procureur de la république n'hésite pas à établir un lien entre les deux.

"Il y a nécessairement des liens entre les violences urbaines et le trafic de produits stupéfiants" - Arnaud Laraize, procureur de la République de Sens Copier

Pour l'instant, aucune interpellation n'a eu directement en lien avec les violences urbaines de samedi dernier.