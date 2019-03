La déception des malades lorrains de la thyroïde : la justice donne raison au laboratoire

Nancy, France

Sylvie Delvig, 53 ans habite Mont sur Meurthe, près de Lunéville est atteinte d'une hyperthyroïdie depuis 18 ans. Elle se soignait avec le Levothyrox jusqu'à la mise en place de la nouvelle formule où elle a commencé à ressentir des effets secondaires "j'étais à peu près stabilisée mais en six mois de temps, tout a été fichu par terre, j'ai eu des douleurs énormes notamment à la poitrine, j'ai repris du poids et replongé dans une depression, tout cela à cause de la nouvelle formule du Levothyrox, et franchement personne ne m'a averti".

Je n'ai plus confiance aux laboratoires

Sylvie ne fait pas partie de ceux qui ont assigné le laboratoire Merck "on m'a dit vous êtes trop nombreux, j'ai donc préféré laissé ma place à ceux qui étaient beaucoup plus malade que moi" mais aujourd'hui, elle se dit scandalisée par cette décision de justice car " une fois encore, ce sont les laboratoires qui gagnent, je me rend compte qu'en France, on se fiche de la santé des gens, et je trouve cela scandaleux, nous avons déja une maladie qui cause de la dépression et ce jugement ne va pas aider. Vous savez, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre tous les jours, et je ne trouve pas normal que le laboratoire ait changé la formule sans en parler aux patients. Moi, ça fait 18 ans que j'ai déclaré une hypothyroïdie d'Ashimoto, _j'ai mis très longtemps à sortir la tête de l'eau_. Je n'ai plus du tout confiance aux laboratoires, et je suis très en colère".

3 millions de personnes en France sont traitées au Levothyrox

Les premières plaintes de patients traités au Levothyrox sont apparues après la mise en place de la nouvelle formule entre mars 2017 et avril 2018. Plus de 30 000 personnes se sont plaint des effets secondaires.

L'affaire fait aussi l'objet de poursuites au pénal. Une information judiciaire contre X a été ouverte par le pôle santé du TGI de Marseille. En France, trois millions de patients prennent le Levothyrox.