Les décisions d'expulsion locative en augmentation dans les Alpes Maritimes .

Les décisions d'expulsion locative prononcées par les tribunaux pour impayés de loyers ont augmenté en 2017 dans les Alpes Maritimes. L'ADIL, l'Agence Départementale d’Information annonce dans son rapport annuel une augmentation de plus de 4% en un an.

Alpes-Maritimes, France

Au cours de l'année 2017, les tribunaux azuréens ont prononcé 3358 décisions d'expulsions de domicile pour loyers impayés.

Elles avaient pourtant baissé entre 2015 et 2016. Ces décisions d'expulsion ont touché près de 16% du parc locatif, précise l'ADIL. Un taux plus élevé que la moyenne nationale qui affiche 10%. Les alpes maritimes sont aussi le département le plus touché de la région PACA.

Les impayés de loyer sont le plus souvent le résultat d'accidents de la vie, comme une séparation, un divorce, la perte d'un conjoint, le chômage ou la maladie, des situations qui entraînent des baisses brutales de pouvoir d'achat. Le surendettement arrive loin derrière. Ensuite la difficulté, sur le département, de trouver un logement social ou un logement simplement moins cher aggrave la situation.

Pour toutes ces personnes en difficulté, la politique de l'autruche aboutit souvent à la catastrophe. Il faut trouver le courage de regarder la situation en face, essayer de mettre en place des délais de paiement ou même demander au plus tôt de l'aide aux services sociaux. Seuls 4 locataires sur 10 menacés expulsion se présentent au Tribunal. Pour les inciter à faire cet effort qui peut leur éviter l'expulsion, depuis l'année dernière , l'huissier doit remettre aux personnes convoquées au tribunal un tract qui mentionne l'importance de se déplacer afin de pouvoir mettre en place un calendrier pour le remboursement des dettes.