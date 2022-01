Les défenseurs du CBD plaident devant le Conseil d'Etat

Ce vendredi, les défenseurs de la filière du CBD français ont plaidé devant le Conseil d'Etat pour suspendre l'interdiction de la vente et de la consommation des fleurs et feuilles. La décision du conseil d'Etat devrait intervenir "dans le courant de la semaine prochaine".

Les défenseurs de la filière française du CBD ont plaidé ce vendredi devant le Conseil d'Etat pour suspendre l'interdiction de la vente et de la consommation des fleurs et feuilles de chanvre contenant du CBD, la molécule non-psychotrope du cannabis.

Le Conseil d'Etat avait été saisi par divers acteurs de la filière mis à mal, souhaitant obtenir la suspension en urgence de l'arrêté pris par le gouvernement le 30 décembre, qui proscrit la vente et la consommation de fleurs de chanvre contenant du cannabidiol (CBD).

La décision du conseil d'Etat de suspendre ou non l'arrêté devrait intervenir "dans le courant de la semaine prochaine", a indiqué à la fin de l'audience la juge Suzanne Von Coester. La décision sur le fond, qui pourrait éventuellement conduire à l'annulation de l'arrêté, sera rendue ultérieurement.

Le bras de fer

Les entreprises requérantes, spécialisées dans la vente de produits à base de cannabidiol (CBD), une des nombreuses molécules de la plante de cannabis à laquelle ses laudateurs vouent des vertus relaxantes, ont justifié de l'urgence à agir en soulignant le "risque pénal" et la menace que le texte fait peser sur la "pérennité des entreprises". Il s'agit d'une "interdiction générale, absolue, non nécessaire (...) et manifestement disproportionnée", a tancé Me Cédric Uzan Sarano, avocat au Conseil d'Etat, craignant des "effets irréversibles" et des "licenciements". "Cet arrêté vient saper ce qui est en train de se construire sur la filière", a-t-il ajouté.

Les représentants du gouvernement ont argué que la "plante de cannabis dans son ensemble est classée comme stupéfiante" sur la base d'"une convention de 1961 sur les stupéfiants". Ils ont aussi souligné les bienfaits de l'arrêté pour la filière agricole qui peut désormais valoriser les feuilles et fleurs de chanvre en les vendant à des extracteurs. Valérie Saintoyant, représentante de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies (Mildeca), a insisté sur les difficultés d'ordre public qu'une suspension de l'arrêté soulèverait, en soulignant la difficulté de distinguer les fleurs de chanvre contenant du cannabidiol et les fleurs de chanvre chargée en THC, la molécule cousine, psychotrope et illégale du CBD.