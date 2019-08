Le dortoir de la célèbre Auberge de la Jasserie devrait rouvrir fin septembre

Après l'incendie du mois de juin, le gîte-restaurant de la Jasserie reste endeuillé de sa grange et du toit de son dortoir. Mais bonne nouvelle, le dortoir devrait pouvoir être réparé d'ici fin septembre.

La Jasserie, La Valla-en-Gier, France

L'incendie du début du mois de juin a brûlé la grange et le toit du dortoir du gîte-restaurant de la Jasserie. Le toit devrait être réparé d'ici la fin du mois de septembre. En ce qui concerne la grange, il faudra compter deux ans avant qu'elle ne soit reconstruite.

Les conséquences économiques ont été importantes pour Georges Masson : "Le principal, c'est que le restaurant n'ait pas été touché. Mais le dortoir, ça nous a fait du tort car personne n'a pu y dormir de l'été".

"Ça fait mal au cœur, on a de la peine quand même. Les gens me disent que ça leur fait penser à Notre-Dame de Paris. La grange et le clocher étaient du XIXème siècle, certains bâtiments du XVIème siècle", soupire Georges Masson, le propriétaire de l'Auberge de la Jasserie.